شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يشاهد فيلما عن تطوير قصر السلطان حسين كامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة عملت على تحويل بعض الأماكن الثرية إلى مراكز للإبداع الرقمي، منها قصر السلطان حسين كامل، حيث تم التطوير بالتعاون مع وزارتى الآثار وقطاع الأعمال، وتحول إلى مركز للإبداع الرقمي لشباب محافظة القاهرة.

وشاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلما عن تطوير قصر السلطان حسين كامل، وما تم فيه وتحويله إلى مركز للإبداع الرقمي، وتحويل أفكار الشباب إلى أفكار مربحة، في إطار التطور في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار مواكبة العصر.