شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يشاهد فيلما عن مراكز إبداع مصر الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت فعاليات افتتاح عدد من مشروعات مصر الرقمية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرض فيلم بعنوان: "مراكز إبداع مصر الرقمية"، في إطار دعم الشباب في هذا الملف، وتوفير فرص للشباب من أجل تنمية المهارات مثل الفنون الرقمية وتساعد في تنمية المهارات الشخصية، ومهارات التوظيف والعمل الحر، وقصص النجاح السابقة، وسط تدريب مكثف، عن طريق العمل عن بعد، من خلال تهيئة بيئة متطورة للإبداع.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة نصر.

كما افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر الفيديو كونفرانس، متحف البريد المصري بالقاهرة بعد تطويره.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد افتتح 3 محطات للإنزال البحرى بمناطق رأس غارب والزعفرانة، وسيدي كرير.

كما افتتح الرئيس السيسي، أيضا مركز البيانات الإقليمي للشركة المصرية للاتصالات في القاهرة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أطلق صباح اليوم الأربعاء، "منصة مصر الرقمية" بشكل رسمي.