شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد تعيين أشرف الخطيب أميناً للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد بيان صادر عن المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، اليوم الأربعاء ، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراراً بتجديد تعيين اللواء أشرف محمد سعيد محمد الخطيب، أميناً عاماً للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين لمدة عام.

جدير بالذكر أن اللواء الخطيب كان تولى منصب أمين عام المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين لأول مرة يونيو 2020، وتولى منصب مساعد أمين عام مجلس الوزراء لشئون الأمن ، و من مواليد 18 سبتمبر 1960، وحاصل على بكالوريوس علوم عسكرية عام 1981.