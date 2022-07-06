شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء شديدة الحرارة بالقاهرة الكبرى والأرصاد تنصح بالابتعاد عن الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء شديدة الحرارة على القاهرة والوجة البحري وسيناء وجنوب البلاد نهارا معتدلة ليلا .

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية: كما تزداد نسب الرطوبة خلال ساعات الليل لتزيد من الاحساس بحرارة الطقس كما تتكون الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين الإكثار من شرب السوائل الباردة، وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس ، وارتداء غطاء للرأس أثناء التعرض المباشر لأشعة الشمس، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة فاتحة اللون.

ويشهد اليوم الأربعاء، طقسا شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية ، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء ، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجة ، مع وجود نشاط رياح أحيانا مساء على على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا .

كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والمحسوسة 33 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والمحسوسة 41 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 28 درجة.