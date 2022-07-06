شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يشيد ببطلات مصر بدورة ألعاب البحر المتوسط: حصدن 17 ميدالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بالتمثيل المشرف الذى قدمته البعثة المصرية فى دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 والذى استضافته الجزائر خلال الفترة من 25 يونيو حتى 6 يوليو الجارى، كما يشيد ايضاً بالتمثيل رفيع المستوى لبطلات مصر المتميزات واللاتى نجحن فى التتويج ب17 ميدالية متنوعه بين 6 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية، و7 ميداليات برونزية.

وتوجهت الدكتورة مايا مرسي بخالص التهانى الى بطلات مصر لحصولهن على مراكز متقدمة والعديد من الميداليات في مختلف الألعاب اللاتى شاركن بها خلال الدورة ، معربة عن بالغ سعادتها وفخرها ببنات مصر وبأداءهن المشرف خلال أيام البطولة والذي نال اعجاب واشادة من الجميع، مؤكدة أن هذا يأتى انعكاساً حقيقيًا للدعم الذى تقدمه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرأة المصرية في مختلف المجالات الذي اصبح بمثابة حافز لكل امرأة مصرية للاهتمام بتحقيق المزيد من الإنجازات على مستوى كافة الأصعدة .

يذكر أنه قد جاءت الميدليات التى حصدتها لاعبات مصر على النحو التالي : نعمة سعيد ذهبيتىن لوزن 71 كجم في الخطف وميدالية أخرى فى الكلين بلعبة رفع أثقال، وبسنت حميدة ذهبيتى 200 متر و 100 متر عدو ألعاب القوى ، وذهبية منتخب السيدات لتنس الطاولة و فريال أشرف ذهبية وزن 68 كجم كاراتيه .

وعلى مستوى الفضة توجت أشرقت درويش فضية وزن 57 كجم في التايكوندو، و إسراء عويس فضية الوثب الطويل ألعاب القوى، وأحلام يوسف فضية وزن تحت 55 كجم كاراتيه ،و ريم أحمد فضية وزن 50 كجم كاراتية.

وعلى المستوى البرونزي حصدت أية شحاته برونزية وزن 67 كجم تايكوندو ، وشهد الحسيني برونزية 49 كجم تايكوندو، و بسمة عماد إبراهيم برونزية وزن 59 كجم في الكلين برفع الأثقال ويمنى عياد برونزية وزن 54 كجم ملاكمة و سمر حمزة برونزية وزن 76 كجم مصارعة حرة ، و شيماء محمد برونزية وزن 53 كجم مصارعة حرة ، و ضحى هاني برونزية الريشة الطائرة.