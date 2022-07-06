شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "حدائق الحيوان": انتهاء الاستعدادات لاستقبال الجمهور خلال عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان الدكتور محمد رجائى، انتهاء استعداد حدائق الحيوان، وخاصة حديقة حيوان الجيزة، لاستقبال الجمهور خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال رجائي - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء، إنه تقرر فتح حدائق حديقة حيوان الجيزة اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا وحتى السادسة والنصف مساء أمام الجمهور بالأسعار العادية وهي 5 جنيهات فقط للتذكرة.

وأضاف أنه تم إلغاء الإجازات والراحات لجميع الأطباء والعاملين بحدائق الحيوان، ووجود خطة لمواجهة الزحام ونظافة الحديقة.. مشيرا إلى زيادة منافذ دخول الحديقة وفتح منافذ جديدة للدخول للتيسير ومنع تكدس الزوار على الأبواب، وكذا زيادة العاملين على هذه الأبواب.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان أنه تم دخول عدد من الحيوانات الجديدة للحديقة مثل سبع البحر من دولة أوروجواي، وهو من الحيوانات النادرة، والدببة الروسية.. مشيرا إلى أن كل الحيوانات القادمة للحديقة تتم بنظام التبادل فقط بدون تحميل أي أعباء مالية.

ولفت الدكتور رجائي إلى أنه سيتم إقامة عرض للولدات الصغيرة التي ولدت خلال الشهور الماضية، حتى يستمتع الأطفال برؤية الحيوانات الصغيرة، فضلا عن عرض تدريبي لسباع البحر (راكون).

وأكد أنه تم التعاقد مع شركة أمن جديدة تعمل على مدار 24 ساعة لتأمين الحديقة وأثناء تواجد الزائرين، إضافة إلى شركة نظافة جديدة للمحافظة على المظهر الجمالي للحديقة، فضلا عن تواجد سيارتي إطفاء خاصة بالحديقة لمواجهة أي طارئ، إضافة إلى تدريب العاملين على خطة الطوارئ في الأزمات وإخلاء الحديقة.

وأشار إلى أنه تم زيادة عدد الأسهم الإرشادية وتركيب خرائط جديدة كدليل للحديقة لمساعدة الزوار أثناء التجول ورؤية جميع الحيوانات بسهولة وتوفير الخرائط الورقية الخاصة بالحديقة أثناء الزيارة.

وأوضح أنه تم تشغيل بعض الخدمات الترفيهية لإدخال البهجة على المواطنين منها: ملاهي للأطفال، وسينما "7d"، والطفطف، وعربات كهربائية، لتيسير التنقل داخل الحديقة، إضافة إلى البدالات المائية.