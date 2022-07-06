شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى مدبولى يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وفي برقيته، تقدم رئيس الوزراء، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، بأسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات بهذه المناسبة العظيمة، سائلين الله عز وجل، أن يعيدها على السيد الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن والسلام.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي : أنتهز هذه المناسبة المباركة، لنعاهدكم على الإستمرار في بذل المزيد من الجهد والعطاء، كي نواصل بكم ومعكم مسيرة التنمية والبناء، لينعم أبناء الوطن العظيم بالخير والتقدم والازدهار.