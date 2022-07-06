شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: شركة العاصمة لديها كشف بنوك وائتمان محتمل بـ40 مليار جنيه كاش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن شركة العاصمة لديها كشف بنوك وائتمان محتمل بقيمة 40 مليار جنيه كاش ، فضلا عن مستحقات بقيمة 80 مليار جنيه، مضيفا: "الهدف اللي انا بقوله ده علشان كتير من الناس بيسمعوني واتكلمنا في الموضوع من 4 سنين .. حد يقولى انتوا بتعملوا العاصمة ليه ؟ انتوا معاكوا فلوس للحكاية؟ إدونا الفلوس نعيش بيها".

وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح منصة مصر الرقمية: " البلاد مبتعش كده .. البلاد بتفضل تبنى وتعمر في نفسها علشان تاخد مكانها وسط الأمم وده مبيجيش غير بالصبر والأفكار والتضحيات".

وتابع الرئيس: "لما جيت على مراكز البيانات ساعة لما طرحنا الموضوعات دي كانت بعيدة علينا قالك هتجيبوا الفلوس دي كله منين؟..اذا كنتم عاوزين تعملوا دولة ذات شان زى ما بتشوفوا في الدول المتقدمة، تشتغل ازاى الحكومة بتاعتها ..تقولها عنوان في برنامج إعلامي أو التليفزيون تقولها عنوان الحكومة الذكية، لكن علشان أعمل الحكومة الذكية تكلفني 100 مليار جنيه".