شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: تكلفة المراكز الرقمية وميكنة الحى الحكومى تصل لـ100 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن التكلفة المالية لإنشاء المراكز الرقمية، قائلا: "الدكتور عمرو بيتكلم عن التكلفة المالية بتاعت الشبكات جوه المركز.. مش الشبكة اللى بتتصل بـ 20 ألف مبني لربط الدولة أو لربط الحي الحكومي".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته في افتتاح عدد من مشروعات مصر الرقمية: " لا ابالغ لو قولتلكم علشان نخلي الحي الحكومي مميكن بشكل يوفر عمل متقدم جدا للدولة المصرية سواء عملنا مراكز البيانات أو الجزء اللى اتعمل على 50 ألف موظف.. ثم الشبكة المؤمنة.. والمراكز الأخرى.. بنتكلم فى 100 مليار جنيه.. انا لا ابالغ.. بس انا عارف الرقم ده جنب الرقم ده جنب الرقم".