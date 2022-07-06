شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يصل مقر افتتاح عدد من مشروعات مصر الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر افتتاح عدد من مشروعات مصر الرقمية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضى، أن الرئيس السيسى سيشهد إطلاق منصة مصر الرقمية، وكذلك افتتاح عدد من المشروعات عبر الفيديو كونفرانس، مثل محطات إنزال الكابلات البحرية في كل من رأس غارب، والزعفرانة، وسيدي كرير، فضلاً عن افتتاح مركز البيانات الدولي بالقاهرة، ومدارس المصرية للاتصالات للتكنولوجيا التطبيقية، ومراكز ابداع مصر الرقمية، وتطوير متحف البريد المصري.

ويشهد الرئيس السيسي، فاعليات الجلسة الحوارية للشباب المشاركين في المبادرات والمستفيدين من المنح الخاصة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.