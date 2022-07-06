شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تحتفل بعيدها القومى ومرور 1053 عاما على تأسيسها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل محافظة القاهرة اليوم بعيدها القومى الذى يوافق ذكرى مرور 1053 عاما على تأسيسها علي يد القائد جوهر الصقلي عام 969 م في عهد الخليفة المعز لدين الله الفاطمي .

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن احتفال القاهرة بعيدها القومى يأتى هذا العام متزامنًا مع احتفال المواطنين بذكرى ثورة 30 يونيو التى أعادت للشعب المصري كرامته، وكانت سببًا فى القيام بحركة بناء وتغيير ضخمة على كافة الأصعدة تضافرت فيها جهود الشعب وتكاتفه مع قيادته السياسية الحكيمة، كما تتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك .

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن العاصمة شهدت العديد من الإنجازات غير المسبوقة خلال السنوات الثماني من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية كانت جميعها تصب في خدمة مواطنى القاهرة وتحسين جودة الحياة المقدمة لهم .

يذكر أن القاهرة سميت قديمًا بالقطائع والفسطاط ، كما عرفت بالمنصورية، وتحول اسمها إلى القاهرة بعد أن فتحها القائد جوهر الصقلي بأمر من الخليفة الفاطمي المعز لدين الله في 6 يوليو عام 969م .

وتضم القاهرة آثارًا فرعونية ورومانية وبيزنطية وقبطية وإسلامية جعلتها مدينة ساحرة تجذب السائحين لزيارتها ، وتعد القاهرة من أجمل وأقدم مدن العالم حيث يعود تاريخها إلى فجر الحضارة البشرية وتعتبر من أقدم وأعرق المدن الشاهدة على حضارات عديدة مرت بها والمقصد العالمي للسياحة والثقافة والفنون ومركز إلتقاء للأعمال والتجارة والعلوم، وتسمى بمدينة الألف مئذنة لكثرة مساجدها .