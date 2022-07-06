شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وفي برقيته، عبر رئيس الوزراء بهذه المناسبة المباركة عن تقديم أخلص التهاني لفضيلة الإمام الأكبر، مقرونة بأصدق التمنيات القلبية، سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها على فضيلته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات، وأن يتحقق لشعب مصر العظيم كل ما يصبو إليه من تقدم ورفعة وازدهار.