شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تعلن فتح باب التقدم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقديم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 –2023، لمدة 15 يومًا حتى 20 يوليو 2022، على الرابط التالي: https://dualedu.moe.gov.eg

وأوضحت الوزارة، أنه فيما يتعلق بنظام التعليم والتدريب المزدوج فهو نظام قائم على الشراكة والتعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والقطاع الخاص والطالب وولي أمره لخلق منظومة تعليمية متكاملة هدفها تخريج فنيين ماهرين قادرين على العمل بكفاءة في سوق العمل المصري، حيث يدرس الطالب مهنة في أحد التخصصات "صناعية، زراعية، تجارية، فندقية" داخل مدرسة للتعليم الفني المزدوج ليتلقى بها التعليم النظري والتدريب الأساسي للمهنة ويستكمل تدريبه العملي داخل منشأة تدريبية ذات جودة التي يتم توفيرها من قبل مقدم خدمة ووحداته الفرعية داخل المحافظات المختلفة ومتابعته بانتظام أثناء التدريب العملي في المنشأة التدريبية، ويتم قبول الطلاب على المهن المتاحة وفقًا للمجموع المديرية التعليمية التابع لها.

وأشارت إلى أنه بالنسبة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، فهي مدارس نموذجية للتعليم الفني، تعمل على تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب، وتقوم هذه المدارس على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني القطاع الخاص مع وجود شريك دولي، من أجل الارتقاء والنهوض بمنظومة التعليم الفني بمصر، ويحصل خريج هذه المدارس على شهادة التكنولوجيا التطبيقية ذات الجودة العالمية، بالإضافة إلى شهادة في الجدارات التخصصية.

وتابعت: "أما مراكز التميز، فهي هي مدارس تعليم فني نموذجية، تقوم على الشراكة بين ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومجموعة من الشركات المتميزة في أحد القطاعات الواعدة والغرفة المعنية بالقطاع التابع له المركز، وتعمل بنظام ال3 سنوات تقدم عملية تعليمية متكاملة تعتمد على معلم كفء، مناهج متطورة مبنية على معايير جودة دولية وعلى احتياجات سوق العمل، معدات وماكينات حديثة ومتطورة، تدريبات متميزة ومتقدمة، بيئة تعليمية آمنة ونظيفة ومشجعة على الابتكار، إدارة مدرسية متفاهمة ومتميزة".

وشددت الوزارة على ضرورة الاطلاع على شروط الالتحاق بكل مدرسة من مدارس التعليم المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية، ومراكز التميز، نظرًا لاختلاف درجة القبول من مدرسة لأخرى ومحافظات القبول، وذلك على الرابط التالي:

https://tech.moe.gov.eg/tech/article/importanturls/374