شكرا لقرائتكم خبر عن بدء فعاليات افتتاح مشروعات مصر الرقمية بحضور الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعليات افتتاح عدد من مشروعات مصر الرقمية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضى، أن الرئيس السيسى سيشهد إطلاق منصة مصر الرقمية، وكذلك افتتاح عدد من المشروعات عبر الفيديو كونفرانس، مثل محطات إنزال الكابلات البحرية في كل من رأس غارب، والزعفرانة، وسيدي كرير، فضلاً عن افتتاح مركز البيانات الدولي بالقاهرة، ومدارس المصرية للاتصالات للتكنولوجيا التطبيقية، ومراكز ابداع مصر الرقمية، وتطوير متحف البريد المصري.

ويشهد الرئيس السيسي، فاعليات الجلسة الحوارية للشباب المشاركين في المبادرات والمستفيدين من المنح الخاصة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.