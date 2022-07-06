شكرا لقرائتكم خبر عن للحاصلين على الإعدادية.. درجة القبول بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والان مع تفاصيل الخبر
- مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة المنوفية.
يتاح التقديم للبنين من إدارة قويسنا بمحافظة المنوفية وإدارة بنها بمحافظة القليوبية، وأن يكون حاصل
على الشهادة اإلعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022 ، وأن لا يقل مجموعه عن 230 درجة.
-مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة، ويتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى )القاهرة، والجيزة، والقليوبية(، وأن يكون حاصل على الشهادة اإلعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022 ، وأن لا يقل مجموعه عن 230 درجة.
- مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات، بمحافظة القاهرة، ويتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى )القاهرة، والجيزة، والقليوبية(، ومحافظة
الشرقية، وأن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022 ، وأن لا يقل مجموعه عن 230 درجة.
- مدرسة السلام للتكنولوجيا التطبيقية ، بمحافظة القاهرة ويتاح التقدم للبنين والبنات من جميع أنحاء الجمهورية، وأن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022 ، وأن لا يقل مجموعه عن 250 درجة.
- مدرسة حلون للتكنولوجيا التطبيقية ، بمحافظة القاهرة ويتاح التقدم للبنين من محافظات القاهرة الكبرى ) القاهرة، والجيزة، والقليوبية(، وأن يكون حاصلا
على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022 ، وأن لا يقل مجموعه عن 250 درجة.
- الشهيد النقيب أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة، ويتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى ) القاهرة، والجيزة، والقليوبية(، وأن يكون حاصل على الشهادة اإلعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022 ، وأن لا يقل مجموعه عن 200 درجة.
- مدرسة أى-تك للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.
ويتاح التقدم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى ) القاهرة، والجيزة، والقليوبية وأن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022 ، وأن لا يقل مجموعه عن 250 درجة.
- مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة ويتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى )القاهرة، والجيزة، والقليوبية وأن يكون
حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022 ، وأن لا يقل مجموعه عن 230 درجة.
- مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الشرقية ويتاح التقديم للبنين من محافظة الشرقية، وأن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي
2021 - 2022 ، وأن ال يقل مجموعه عن 250 درجة.
- مدرسة الصالحية الزراعية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الشرقية ويتاح التقديم للبنين من محافظتي الشرقية، واإلسماعيلية، وأن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022 ، وأن لا يقل مجموعه عن 200 درجة.
- مدرسة ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القليوبية ويتاح التقدم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى ) القاهرة، والجيزة، والقليوبية(، وأن يكون
حاصل على الشهادة اإلعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022 ، وأن لا يقل مجموعه عن 250 درجة.
- مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.
يتاح التقدم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى ) القاهرة، والجيزة، والقليوبية(، وأن يكون حاصل على الشهادة اإلعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022 ، وأن لا يقل مجموعه عن 230 درجة.
- مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة ويتاح التقدم للبنين والبنات من جميع أنحاء الجمهورية، وأن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022 ،وأن لا يقل مجموعه عن 250 درجة.
.مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة بورسعيد.
يتاح التقدم للبنين والبنات من محافظة بورسعيد.، وأن يكون حاصل على الشهادة اإلعدادية للعام
الدراسي 2021 - 2022 ،وأن ال يقل مجموعه عن 250 درجة.
- مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الجيزة.
يتاح التقدم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى ) القاهرة، والجيزة، والقليوبية(، وأن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022 ، وأن لا يقل مجموعه عن 230 درجة.
- مدرسة مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة ويتاح التقدم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى ) القاهرة، والجيزة، والقليوبية وأن يكون حاصل على الشهادة اإلعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022 ، وأن لا يقل مجموعه عن 250 درجة.
- مدرسة غبور 1 للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة ويتاح التقدم للبنين والبنات من جميع أنحاء الجمهورية، وأن يكون حاصل على الشهادة اإلعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022 ، وأن لا يقل مجموعه عن 250 درجة.
- مدرسة غبور 2 للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الجيزة ويتاح التقدم للبنين والبنات من جميع أنحاء الجمهورية، وأن يكون حاصل على الشهادة اإلعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022 ،وأن لا يقل مجموعه عن 250 درجة.
- مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة بورسعيد ويتاح التقدم للبنين والبنات من محافظات بورسعيد، والاسماعيلية، والسويس وأن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022 ،وأن لا يقل مجموعه عن 230 درجة.
- مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة نصر، بمحافظة القاهرة ويتاح التقدم للبنين والبنات من محافظتي القاهرة، والقليوبية، وأن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية
للعام الدراسي 2021 - 2022 ،وأن لا يقل مجموعه عن 250 درجة.
- مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية بالشيخ زايد، بمحافظة الجيزة ويتاح التقدم للبنين والبنات من محافظتي الجيزة، والفيوم، وأن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022 ،وأن لا يقل مجموعه عن 250 درجة.
- مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية بالدقهلية.
يتاح التقدم للبنين والبنات من محافظات الدقهلية، ودمياط، والغربية، و الشرقية، والمنوفية، وكفر
الشيخ.، وأن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022 ،وأن لا يقل مجموعه
عن 250 درجة.
- مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية بالإسكندرية.
يتاح التقدم للبنين والبنات من محافظات الاسكندرية، ومرسى مطروح، والبحيرة، وكفر الشيخ، وأن
يكون حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022 ،وأن لا يقل مجموعه عن 250
درجة.
- مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية بالمنيا ويتاح التقدم للبنين والبنات من محافظات المنيا، وبني سويف، و أسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والوادي الجديد، والبحر الأحمر، وأن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022 ،وأن لا يقل مجموعه عن 250 درجة.
- مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية بالسويس ويتاح التقدم للبنين والبنات من محافظات السويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والاسماعيلية، وبورسعيد، و البحر األحمر، وأن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022 ، وأن لا يقل مجموعه عن 250 درجة.
- مدرسة MCV للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الشرقية ويتاح التقدم للبنين والبنات من محافظتي الشرقية، والاسماعيلية، أن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022 ،وأن ال يقل مجموعه عن 250 درجة.
- مدرسة مدحت السويدي للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الشرقية ويتاح التقدم للبنين والبنات من محافظات القاهرة، الشرقية، الاسماعيلية، وأن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022 ،وأن لا يقل مجموعه عن 230 درجة.
- مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الجيزة ويتاح التقدم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى ) القاهرة، والجيزة، والقليوبية(، وأن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022 ، وأن لا يقل مجموعه عن 230 درجة.
- مدرسة محمود العناني للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة المنيا ويتاح التقدم للبنين والبنات من محافظات المنيا، وبني سويف، وأسيوط، وأن يكون حاصل على الشهادة
الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022 ،وأن لا يقل مجموعه عن 230 درجة.
- مدرسة نهر الخير للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة المنيا.
يتاح التقدم للبنين من جميع أنحاء الجمهورية، وأن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي
2021 - 2022 ،وأن لا يقل مجموعه عن 230 درجة.
- مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الشرقية ويتاح التقدم للبنين من جميع أنحاء الجمهورية، وأن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي
2021 - 2022 ،وأن لا يقل مجموعه عن 230 درجة.
- مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الإسكندرية ويتاح التقدم للبنين والبنات من جميع أنحاء الجمهورية، وأن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية للعام
الدراسي 2021 - 2022 ،وأن لا يقل مجموعه عن 230 درجة.
- مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة المنيا ويتاح التقدم للبنين والبنات من جميع أنحاء الجمهورية، وأن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022 ،وأن لا يقل مجموعه عن 230 درجة.
- مدرسة أحمد ضيف هللا الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة أسيوط ويتاح التقدم للبنين والبنات من جميع أنحاء الجمهورية، وأن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022 ،وأن لا يقل مجموعه عن 230 درجة.
- مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الجيزة ويتاح التقدم للبنين والبنات من جميع أنحاء الجمهورية، وأن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية للعام
الدراسي 2021 - 2022 ،وأن لا يقل مجموعه عن 230 درجة.