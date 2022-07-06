شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة كويتية تبرز ترحيب الرئيس السيسى بتطلع مصر لدعم التعاون مع دولة الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية الصادرة اليوم الأربعاء، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى تطلع مصر لدعم التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يسهم فى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين .

وقالت الصحيفة الكويتية - تحت عنوان " السيسي يرحب بزيادة الاستثمارات الإماراتية في مصر"- إن الرئيس السيسي يتطلع لفتح آفاق إضافية للتعاون في كل المجالات، خاصة في القطاعات التي تتمتع فيها البلدان بميزات تفضيلية، ترسيخا للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وتابعت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي الدكتور سلطان الجابر، حيث تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والإمارات في الشق الاستثماري وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والاتصالات.

