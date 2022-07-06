⁦ معهد إعداد القادة ينظم نموذج المحاكاة الأول للمجلس الوطنى لتغيرات المناخ

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القاهرة - سامية سيد - ⁦ينظم معهد إعداد القادة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، فوج التنمية المستدامة والطاقة المتجددة والذي يقام تحت شعار .. منارات الحياة، وتنظيم نموذج المحاكاة الأول للمجلس الوطنى للتغييرات المناخية وذلك بمقر المدينة الشبابية ببورسعيد، وذلك خلال الفترة من 17 يوليو 2022 إلي 20 يوليو 2022، ويأتى ذلك تزامنا مع الخطة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 متعددة الأبعاد التي أطلقتها الدولة لتصبح خارطة طريق لمواجهة التغير المناخي وتحقيق التوازن بين النمو المستدام والموارد الطبيعية وتحسين حياة المواطنين ومواجهة آثار التغيرات المناخية من خلال تكثيف وتنسيق السياسات البيئية وفقاً لأهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبه أوضح الدكتور كريم همام مدير المعهد، أن تغير المناخ يعتبر القضية الحاسمة في عصرنا، وأن العالم في الآونة الأخيرة يتعرض لكثير من التغيرات وكانت التغيرات المناخية أبرزها لما لها من أثر كبير فى تغيير نمط الحياة وتأثيره على العالم سياسيا وبيئيا واقتصاديا، وهو أمر ضروري والاهتمام به يجب أن يكون في المقام الأول وفى صدارة الأولويات لأنه يؤثر تأثيرًا مستقبليًا على كوكبنا ويرتبط بوجود البشرية، ونظرا لدور بلدنا العظيم مصر وجهودها فى استدامة المناخ، ودورها الريادي فى قيادة المنطقة فى العمل المناخي الى توحيد جهود العالم فى مواجهة آثار تغير المناخ، من هنا يأتى دور شباب الجامعات المصرية، والاستفادة من فكر الشباب فى بلورة السياسات فى مجال تغير المناخ، ونشر المعرفة.

وأكد مدير معهد إعداد القادة فى بيان، على ضرورة الاستفادة من فكر الكوادر الشبابية لمناقشة الإستراتيجية الوطنية للتغير المناخ (2050)، وذلك من خلال برنامج هذا الفوج حيث يحتوى على مجموعة من المحاضرات التوعوية عن الأمن القومي المصري ومحاربة الشائعات وتصحيح الفكر المتطرف، بجانب ورش العمل النقاشية بين طلاب الجامعات حول الظواهر المختلفة التي تؤثر على المناخ بالإضافة إلي عمل نموذج المحاكاة الأول للمجلس الوطني للتغيرات المناخية وذلك لعرض المشكلات الخاصة بالتغيرات المناخية، والخروج بتوصيات، كما يتضمن الفوج أنشطة مختلفة، وتختتم فعاليات الفوج بالحفل الختامي وتوزيع الشهادات.