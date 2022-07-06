شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يبحث مع ممثلى مجتمع الأعمال البريطانى سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى،⁩ اليوم الأربعاء، فى إطار زيارته إلى لندن، لقاء مع ممثلى مجتمع الأعمال والمؤسسات التمويلية بالمملكة المتحدة.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- إنه تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمار بين الجانبين".



ويقوم وزير الخارجية حاليا بزيارة إلى العاصمة البريطانية، حيث ترأس ووزيرة الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية "ليز تراس" أمس الثلاثاء، اجتماع مجلس المشاركة الأول بين مصر والمملكة المتحدة.