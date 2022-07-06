شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: ننفذ خطة شاملة لتطوير وتحديث كافة خطوط الضواحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت وزارة النقل وفد البنك الأوروبي للاستثمار EIB برئاسة جيلسومينا فيجلبوني – نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة الشرق، وذلك لمتابعة الموقف الحالي للمشروعات المشتركة الجاري تنفيذها وبحث التعاون المستقبلي في كافة قطاعات النقل.

في بداية اللقاء أشاد الوزير بالتعاون الايجابي بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات التي تخدم ملايين الركاب يوميا، ثم تباحث الجانبان في آخر المستجدات الخاصة بتمويل عدد من المشروعات داخل الاتفاق الاطاري للبنية التحيتة بقيمة 1,128 مليار يورو مثل إعادة تأهيل ترام الرمل بالاسكندرية بقيمة 138 مليون يورو و مشروع كهربة خط سكة حديد أبو قير/ الاسكندرية بقيمة 750مليون يورو و مشروع إعادة تأهيل الـخط الثاني بقيمة 240 مليون يورو بالاضافة الى التعاون في عدد من المشروعات الخاصة بالسكة الحديد مثل (تطوير نظم الاشارات والاتصالات لخط طنطا/المنصورة/دمياط وتجديد اعمال هندسة السكة من طنطا/المنصورة وازدواج السكة من المنصورة/دمياط وشراء عدد 14 ماكينة أجناس مختلفة + 12 موتور ونش بقيمة اجمالية 221,353مليون يورو بالاضافة الى تمويل عدد من مشروعات مترو الانفاق الاخرى مثل المساهمة في تمويل المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الانفاق بقيمة 600 مليون يورو والمساهمة في تمويل تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق باقليم القاهرة الكبرى بقيمة 305مليون يورو.

وأكد الوزير على التطلع إلى مزيد من التعاون خاصة وأن وزارة النقل لديها عدد كبير من المشروعات في شتى المجالات والتي من الممكن أن تكون مجالا جديدا للتعاون المثمر بين الجانبين، مثل مشروعات تطوير خطوط شربين / قلين / كفر الشيخ وأبو كبير / المنصورة و دسوق مطوبس / كفر الشيخ وكفر الشيخ / دمنهور والبوصيلي / رشيد وذلك في إطار الخطة الشاملة لوزارة النقل لتطوير وتحديث كافة خطوط الضواحي السكك الحديدية بالتزامن مع تطوير وتحديث الخطوط الرئيسية الثلاث لشبكة السكك الحديدية خاصة مع الاهتمام الكبير للحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتعظيم منظومة النقل الجماعي الحضري في كافة أنحاء الجمهورية لافتا الى أن مصر حريصة علي التعاون دائماً مع الشركاء الدولين والمؤسسات والبنوك الدولية العالمية لتفيذ المشروعات العملاقة في شتى المجالات ومنها النقل

ومن جانبها، قالت جيلسومينا فيجليوتي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، إن البنك ملتزم بشكل كبير بالبناء علي سجله الحافل وخبراته في تمويل مشروعات النقل المستدام، ولهذا يهتم البنك بتعزيز التعاون مع مصر في هذا القطاع الحيوي الذي يستفيد منه ملايين المصريين، مشيدة بالتعاون مع وزارة النقل في تنفيذ عدد من المشروعات مؤكدة علي سعادتها بزيارة مصر ومشيدة بما رأته خلال زيارتها لمصر من مشروعات ضخمة يتم تنفيذها في كافة المجالات ومنها قطاع النقل وهو ما يجسد النهضة الكبيرة التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدة أن البنك علي استعدادا تام لزيادة حجم التعاون المشترك في كافة مجالات النقل وخاصا في مجال السكك الحديدية ومترو الأنفاق والنقل النهري بالإضافة إلي مشروعات النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة وخاصة مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ COP27 في نوفمبر المقبل.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على عقد لقاءات مكثفة بين الجانبين لوضع خارطة طريق تشمل كافة مجالات التعاون المستقبلي المشترك وفقا لأولويات وزارة النقل المصرية.