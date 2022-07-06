شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: معرض "أهلاً بالعيد" بحى باب الشعرية مستمر حتى الوقفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن معرض "أهلًا بالعيد" الذى افتتحته محافظة القاهرة بحى باب الشعرية ضمن عدد من المعارض التى نشرتها المحافظة فى عدد من أحياء العاصمة بالتعاون مع الغرفة التجارية مستمر بالعمل حتى يوم وقفة العيد لتلبية احتياجات المواطنين من لحوم عيد الأضحى.

وأشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إلى أن المعرض يشمل جميع مستلزمات عيد الأضحى خاصة اللحوم الطازجة بأسعار منخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وبجودة عالية إلى جانب توافر ملابس الأطفال والكبار والمواد الغذائية والمنتجات الورقية والمنظفات وكافة احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة فى إطار حرص المحافظة على التخفيف عن كاهلهم .