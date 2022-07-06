شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نسب الرطوبة بكافة الأنحاء حتى الأحد.. تصل 95℅ بالسواحل و85℅ بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الأحد المقبل أول أيام العيد، حيث تشهد البلاد طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية ، معتدل ليلا على كافة الأنحاء .

وينشر الخليج 365 لقرائه متوسط نسب الرطوبة المتوقعة حتى الأحد كما يلى :

- القاهرة الكبرى:

العظمى 75-85

الصغرى 30-35

- الوجه البحرى:

العظمى 75-85

الصغرى 30-35

- السواحل الشمالية:

العظمى 90-95

الصغرى 55-65

- جنوب سيناء :

العظمى 50-60

الصغرى 30-35

- شمال الصعيد :

العظمى 40-45

الصغرى 20-25

- جنوب الصعيد :

العظمى 25-30

الصغرى 10-15