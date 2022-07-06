شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: من يثبت حقه فى درجات سيحصل عليها بتظلمات نتيجة الدبلومات الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن أى طالب يثبت أحقيته فى درجات بتظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2022، سيحصل عليها كاملة، موضحة أن أى طالب يرى أن درجته قليلة ويرغب فى التظلم يتقدم بطلب وسيتم فحصه بعد كتابة الملاحظات من قبل الطالب التى يراها بكراسة الإجابة.

ووجهت لجنة الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى مشرفى عموم امتحانات الدبلومات الفنية، ورؤساء لجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية "صناعي - زراعي - تجاري - فندقى"، موضحة أنه في ضوء موافقة الدكتور الوزير على تعديل بعض ضوابط القرار الوزاري رقم (293) بتاريخ 9/ 7/ 2014، بشأن تنظيم ضوابط الاطلاع على أوراق الإجابة للطلبة المتضررين من نتائجهم في امتحان شهادة إتمام الدراسة بالدبلومات الفنية والتي تضمنت ما يلى:

- يتقدم بطلب للاطلاع في موعد غايته خمسة عشر يوما بدلا من ثلاثين يوما (للدور الأول)، وسبعة أيام بدلا من خمسة عشر يوما (للدور الثاني)، تبدأ من اليوم التالي لإعلان النتيجة، وذلك وفقا للضوابط الواردة في ذات القرار رقم (293 ) المشار إليه بعاليه.

- سداد مبلغ (مائة جنيه) لكل مادة لحساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال الهيئة القومية للبريد وشركة فوري.

ونظرا لوجود إجازة عيد الأضحي المبارك أثناء فترة التظلمات لذا يتم حساب الخمسة عشر يوما أيام فعليـة بـدون الإجازات على أن يبدأ الاطلاع اعتبارا من يوم الثلاثاء 5/ 7/ 2022، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 26 / 7 / 2022.