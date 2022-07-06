شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تدفع بفرق الانتشار السريع للميادين والطرق السريعة خلال احتفالات العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أن خطة تأمين احتفالات عيد الأضحى تشمل الدفع بفرق الانتشار السريع من أطباء الرعاية العاجلة والحرجة، وأطقم التمريض بكافة مديريات الشئون الصحية، لتقديم الدعم الطبي في حالة الطوارئ.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى توافر مخزون استراتيجي من الأدوية، والمستزمات الطبية، وأكياس الدم بجميع الفصائل ومشتقاته في المراكز الإقليمية لنقل الدم بكل المحافظات، حيث يبلغ مخزون أكياس الدم خلال أيام العيد 21741 كيس دم من كافة الفصائل، و143 ألفا 954 كيس بلازما مع الدفع بسيارات التبرع بالدم.

ولفت الدكتور حسام عبد الغفار إلى الحرص على التواصل المستمر مع هيئة الإسعاف، ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات، إلى جانب التوجيه بإعداد تقرير دوري مفصل كل ساعتين، يشمل عدد الحالات التي دخلت المستشفيات، والإفادة بحالتهم الصحية، بالإضافة إلى التنسيق مع المستشفيات العامة والمركزية ومراكز السموم للاكتشاف المبكر عن أى حالات اشتباه بالتسمم الغذائي والنزلات المعوية والإبلاغ الفورى عنها.

وأكد أن خطة التأمين الطبي تشمل تدعيم الحجر الصحي بالقوى البشرية، وتكثيف المرور المركزي وتدريب العاملين على إجراءات الحجر الصحي خلال موسم الحج، والتأكد من تطبيق كافة إجراءات مكافحة العدوى، مع إلزام رحلات الطيران القادمة من جدة، باتباع الإجراءات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، لرش الطائرات، مع التأكد من تطبيق إجراءات الحجر الصحي على جميع الحجاج العائدين بصالات المطار.