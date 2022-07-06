شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف توزع اليوم 7 أطنان من لحوم صكوك الإطعام فى 6 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء خطتها لتوزيع 50 طنًا من لحوم صكوك الإطعام على الأسر الأولى بالرعاية فى المحافظات، قبل عيد الأضحى المبارك، ومن المقرر أن توزع الوزارة اليوم 7 أطنان على الأسر الأولى بالرعاية في 6 محافظات على النحو التالى: "القاهرة 2 طن، دمياط 1 طن، السويس 1 طن، كفر الشيخ 1 طن، الإسماعيلية 1 طن، بورسعيد 1 طن".

وتوفر وزارة الأوقاف، صك الإطعام طوال العام بقيمة 300 جنيه، الذى قررت الوزارة تويع 50 طن لحوم منه للأسر الأولى بالرعاية قبل عيد الأضحى المبارك مباشرة.

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على استمرار الدولة في تنفيذ مشروع صكوك الأضاحي، أوضح أنه تم إطلاقه في فبراير 2022، بهدف حماية الأسر الأولى بالرعاية من خلال توصيل اللحوم مرة على الأقل كل شهر كمرحلة أولى، بالإضافة إلى صكوك الأضاحي التي يتم توزيعها مرة واحدة في العام، وتبلغ قيمة الصك 300 جنيه.

ويستهدف المشروع توزيع 100 طن كحد أدنى شهرياً على 100 ألف أسرة كمرحلة أولى، حيث تم الانتهاء من توزيع ٧١٩ طن لحوم حتى الآن بحصيلة بلغت قيمتها 22.9 مليون جنيه، في حين دعمت وزارة الأوقاف المشروع هذا العام بـ 11 مليون جنيه، علماً بأنه يجوز إخراج صكوك الإطعام من الزكاة والصدقة.

وأكد الدكتور عبد الله حسن، المتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف، أنه نظرًا للنجاح الكبير الذى يحققه مشروع صكوك الأضاحى ومشروع صكوك الإطعام فإننا نهدف إلى الوصول إلى 2 مليون أسرة هذا العام.

ولفت حسن فى تصريحات له إلى أن استمرار بيع صكوك الأضاحى فى المساجد الكبرى ومن خلال عدد من البنوك، لافتة إلى أنها وفرت هذا العام صك أضحية من اللحوم البلدية بقيمة 3800 جنيه، وصك أضحية من اللحوم السودانية بقيمة 2200 جنيه، قائلاً: "أضحيتك فى يد أمينة بدون أى مصروفات إدارية أو إعلانية .. كامل الصك من يدك لمستحقيه"