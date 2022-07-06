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موعد صلاة عيد الأضحى المبارك فى مدن ومحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - ولد هلال شهر ذو الحجة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 52 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي، الأربعاء الموافق 29/6/2022م (يوم الرؤية).

 

وأعلنت دار الإفتاء أن وقفة عرفات لعام 1443هـ يوم الجمعة 8/7/2022م، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1443هـ يوم السبت 9/7/2022م.

 

ووفقا للحسابات الفلكية يكون موعد صلاة عيد الأضحى 2022 فى مدن ومحافظات الجمهورية كما يلى:

 

القاهرة 5:26

 

الجيزة 5:26

 

الإسكندرية 5:28

 

بورسعيد 5:19

 

السويس 5:21

 

العريش 5:13

 

الطور 5:20

 

سانت كاترين 5:18

 

طابا 5:13

 

شرم الشيخ 5:19

 

دمنهور 5:27

 

طنطا 5:25

 

المنصورة 5:23

 

الزقازيق 5:24

 

بنها 5:25

 

شبين الكوم 5:26

 

كفر الشيخ 5:25

 

الفيوم 5:29

 

بنى سويف 5:28

 

المنيا 5:32

 

أسيوط 5:33

 

سوهاج 5:32

 

قنا 5:29

 

أسوان 5:32

 

أبو سمبل 5:41

 

مرسى مطروح 5:39

 

الغردقة 5:22

 

الخارجة 5:40

 

الإسماعيلية 5:20

 

دمياط 5:20

 

السلوم 5:47

 

نويبع 5:15

 

حلايب 5:21

 

شلاتين 5:23

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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