شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء شمال القاهرة تشن حمالات مكثفة لضبط سارقى التيار لضمان جودة الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حسام عفيفي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن هناك حمالات مكثفة بنطاق عمل الشركة لضبط سرقات التيار الكهربائى ورفع نسب التحصيل بالشركة، وذلك لضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطن وعدم تأثرها فنيا بسبب الوصلات الغير قانونية.

وأضاف عفيفى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هناك تعليمات مشددة من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بضرورة الاهتمام بجودة الخدمة المقدمة للمواطن، لافتا إلى أن التوسعات التى تمت بالشبكة القومية للكهرباء جعلت الشبكة مستقرة وباعلى معايير الجودة.

و قال عفيفي أن مكتبه يتلقى شكاوى المواطنين على مدار الساعة سواء الفنية أو التجارية و يتم حلها فى اسرع وقت و بشكل جزرى لضمان عدم تكرار الشكوى، لافتا إلى أن شكاوى الانقطاعات بنطاق عمل الشركة أصبحت محدودة للغاية بفضل التطوير الذى تم بالشبكة الكهربائية.

وتابع عفيفى، أن هناك تنسيق تام مع مباحث شرطة الكهرباء لتحرير محاضر ضد المخالفين وسارقى التيار الكهربائى وتطبيق القانون بكل حزم على سارقى التيار، مناشدا المواطنين بضرورة أن يكون إيجابياً ويسرع بالإبلاغ عن سرقات التيار الكهربائى للحفاظ على الشبكة.