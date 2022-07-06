شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء شمال القاهرة تشن حمالات مكثفة لضبط سارقى التيار لضمان جودة الخدمة والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف عفيفى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هناك تعليمات مشددة من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بضرورة الاهتمام بجودة الخدمة المقدمة للمواطن، لافتا إلى أن التوسعات التى تمت بالشبكة القومية للكهرباء جعلت الشبكة مستقرة وباعلى معايير الجودة.
و قال عفيفي أن مكتبه يتلقى شكاوى المواطنين على مدار الساعة سواء الفنية أو التجارية و يتم حلها فى اسرع وقت و بشكل جزرى لضمان عدم تكرار الشكوى، لافتا إلى أن شكاوى الانقطاعات بنطاق عمل الشركة أصبحت محدودة للغاية بفضل التطوير الذى تم بالشبكة الكهربائية.
وتابع عفيفى، أن هناك تنسيق تام مع مباحث شرطة الكهرباء لتحرير محاضر ضد المخالفين وسارقى التيار الكهربائى وتطبيق القانون بكل حزم على سارقى التيار، مناشدا المواطنين بضرورة أن يكون إيجابياً ويسرع بالإبلاغ عن سرقات التيار الكهربائى للحفاظ على الشبكة.