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أهم التفاصيل حول مشروع تبطين الترع فى الوقت الحالى

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القاهرة - سامية سيد - " مشروع تبطين الترع" من أهم المشروعات العملاقة التى يتم تنفيذها حاليا و تولى له الدولة أهمية كبيرة، فبجانب توفيره للمياه فهو يعملعلى تحسين البيئة المحيطة بالترفع والمصارف.

 

 

1- تم الإنتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى 5428 كيلو متر بمختلف المحافظات .

 

2- جارى تأهيل ترع بأطوال تصل الى 4182 كيلومتر .

 

3- تم توفير الإعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2771 كيلو متر تمهيدا لطرحها للتنفيذ .

 

4- تصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى اليوم 12062 كيلومتر .

 

5-  تم الإنتهاء من تأهيل مساقى بأطوال تصل الى 73 كيلومتر.

 

6- المشروع القومى والذى يستهدف تأهيل حوالى 20 ألف كيلومتر من الترع بتكلفة اجمالية 80 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2024.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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