شكرا لقرائتكم خبر عن أهم التفاصيل حول مشروع تبطين الترع فى الوقت الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - " مشروع تبطين الترع" من أهم المشروعات العملاقة التى يتم تنفيذها حاليا و تولى له الدولة أهمية كبيرة، فبجانب توفيره للمياه فهو يعملعلى تحسين البيئة المحيطة بالترفع والمصارف.

1- تم الإنتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى 5428 كيلو متر بمختلف المحافظات .

2- جارى تأهيل ترع بأطوال تصل الى 4182 كيلومتر .

3- تم توفير الإعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2771 كيلو متر تمهيدا لطرحها للتنفيذ .

4- تصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى اليوم 12062 كيلومتر .

5- تم الإنتهاء من تأهيل مساقى بأطوال تصل الى 73 كيلومتر.

6- المشروع القومى والذى يستهدف تأهيل حوالى 20 ألف كيلومتر من الترع بتكلفة اجمالية 80 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2024.