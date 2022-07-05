شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ بالصرف الصحى بالقاهرة لاستقبال عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس عادل حسن، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأوضح حسن أنه تتم متابعة أعمال التشغيل والصيانة بمحطات وشبكات الصرف الصحي، وتكثيف أعمال تطهير مجمعات ومطابق الصرف الصحي مع زيادة استهلاك المياه خلال عيد الأضحى المبارك.

وأشار رئيس صرف القاهرة استمرار العمل بنظام الورديات بكافة مواقع الشركة خلال أيام عيد الأضحى، وذلك لتقديم خدمة مميزة للمواطنين.

وأضاف أن الخط الساخن بالشركة يعمل على مدار الساعة لاستقبال شكاوى المواطنين عن طريق الاتصال بالرقم 175 وتطبيق 125 لشكاوى المواطنين والموقع الإلكتروني للشركة.

وأكد أن فريق التوعية بالشركة مستمر في تنفيذ حملات توعية للمواطنين بمحافظة القاهرة للتأكيد على أهمية ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى، وعدم إلقاء مخلفات الأضاحى بشبكات الصرف الصحى.