أنت تسأل وعالم الآثار يجيب.. زاهي حواس يلتقى طلاب مدارس أمام الأهرامات

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القاهرة - سامية سيد - تحت عنوان "أنت تسأل وعالم الآثار يجيب" التقي، اليوم، الدكتور زاهي حواس عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق، بمنطقة أهرامات الجيزة بعدد 30 طالب من طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية من الموهوبين في فن الرسم، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات الحوارية والزيارات التي تنظمها وزارة السياحة والآثار لطلاب المدارس مع علماء الآثار لإلقاء الضوء على أهم المشروعات القومية الكبرى في مجال السياحة والآثار، بالإضافة إلى توعيتهم بأهمية الحفاظ على الآثار والمسئولية المجتمعية نحو ذلك وتعزيز الوعي السياحي والأثري لديهم.

وأوضحت الدكتورة رشا كمال مدير عام إدارة التنمية الثقافية بمكتب وزير السياحة والآثار أن هذا اللقاء هو الأول فى سلسلة هذه اللقاءات والجولات في ضوء اهتمام الوزارة بتعزيز الوعي السياحي والأثري لدى مختلف فئات المجتمع وخاصة الأطفال، لافتة إلى أنه تم تنظيم هذه الزيارة بالتعاون مع أحد أكاديميات الفن التشكيلي بمصر.

وقد قام الدكتور زاهي حواس خلال لقائه بالطلاب بإلقاء الضوء على فلسفة تشيد الأهرامات المصرية وأهميتها في الفكر المصري القديم ودورها الحالي في الترويج السياحي لمصر، كما تحدث عن الدراسات والاكتشافات الأثرية التي قام بها لمعرفة المزيد من الأسرار عن معجزات المعمار في الحضارة المصرية القديمة، كما أوضح العديد من الحقائق والمعلومات عن الأهرامات، ثم تبادل الطلاب الأسئلة عن الأهرامات مع الدكتور زاهي حواس لتوظيفها في أعمالهم الفنية.

وعقب ذلك اللقاء، قام أحد مفتشي الآثار بالمنطقة باصطحاب هؤلاء الطلاب في جولة إرشادية بالمنطقة.

ومن المقرر أن يقوم الدكتور زاهي حواس بإلقاء محاضرتين في دولة ألمانيا عن "الاكتشافات الكبرى في مصر" وذلك للدعاية السياحية لمصر خلال الفعالية السياحية الثقافية التي ستنظمها وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالتنسيق مع السفارة المصرية في برلين خلال شهر يوليو الجاري بالتزامن مع العيد القومي لجمهورية مصر العربية، عيد ثورة 23 يوليو المجيدة .