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إنفوجراف.. حقوق الزوجة الحامل فى حالة طلاقها..تعرف عليه

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القاهرة - سامية سيد - يتساءل البعض من المواطنين، عن حقوق المراءة الحامل حال قيام الزوج بتطليقها، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضية.

 

ويقول المحامى خالد محمد، إن حقوق المرأة إذا  طلقها زوجها خلال الحمل تنقسم إلى:.

 

-المرأة الحامل إذا كانت مطلقة فلها نفقة عدة حتى تضع الحمل، لأن عدة الحامل تكون بوضع الحمل .

 

-كما أن الرجل إذا طلق زوجته فعليه أن ينفق عليها حتى تنقضى عدتها.

 

-على الزوج نفقة ولده حال الحمل وحال الرضاعة ولا يلزم الأمَّ ذلك ولو كانت غنية ،ويدخل في النفقة: تكاليف الولادة، والمسكن، والمأكل والمشرب، والكسوة، وأجرة الرضاع وما يحتاجه الولد من دواء وغيره فإذا وضعت المطلقة حملها فلا نفقة لها.

 


 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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