شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف أمين عام رابطة العالم الإسلامي بخطبة وصلاة عرفة بمسجد نمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدرت الموافقة السامية الكريمة على قيام الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى عضو هيئة كبار العلماء الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي بالخطبة والصلاة يوم عرفة بمسجد نمرة لهذا العام 1433هـ.

ويأتي قرار تكليف الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، الذي يشغل رئاسة هيئة علماء المسلمين، عقب جولة خارجية له، ضمن أعماله المتعددة لتعزيز الوئام والتعايش، والحوار، والتفاهم حول سبل العيش المشترك.