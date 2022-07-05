شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: هناك مسار لن يتم الاقتراب منه في الحوار الوطني وهو الدستور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني إن بيان رئيس مجلس الشيوخ واضح، حيث سترسل المقترحات من الرئيس عبد الفتاح السيسى لمجلس النواب والشيوخ لدورهما التشريع والرقابة ، فليس هذا الحوار مسبوق في الحياة السياسية المصرية، ولن يخرج مقترح تشريعى من هنا، إلا أنه ولابد أن يمر عبر رئيس الجمهروية إلى مجلس النواب والشيوخ، وبيان رئيس مجلي الشيوخ يشكر عليه .

أضاف المنسق العام للحوار الوطني، خلال مؤتمر صحفى، أن الرئيس السيسى وضع مبادئ عامة للحوار، والباقى متروك لنا، ومجلس أمناء الحوار الذى دعا له الرئيس السيسى شكله مجلس أمناء الحوار نفسه وليس بقرار جمهورى ، فمجلس الأمناء مستقل يشكل نفسه فهو حوار للمصريين دون استثناء او تمييز.

وتابع المنسق العام للحوار الوطني، هناك مسار لن يتم الاقتراب منه، وهو دستور مصر ليس مطروحا بأى توقيت أو أي مرحلة داخل الحوار، فالدستور هو الذى تقوم عليه شرعية الحكم، وهى شرعية الدولة بعد الإطاحة بحكم الاستبداد الإخوانى، وهذا الدستور محترم من الجميع، ولا مساس به، ولا يوجد في جدول الحوار عدا إعمال الأحكام التي أتت به .