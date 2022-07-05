شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى عين شمس العام ينتهى من أعمال التطوير بتركيب أحدث أجهزة الأشعة والتعقيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مستشفى عين شمس العام، تحت قياد الدكتور طارق العريني مدير المستشفى، من أعمال رفع كفاءة وتطوير قسم الأشعة بالمستشفى، ومده بجهاز أشعة تلفزيونية متطور، وذلك ضمن خطة الدولة فى الاهتمام بصحة المواطن وتطوير المنظومة الصحية لتقديم رعاية أفضل للمواطنين.

كما تم وضع جهاز البانوراما بالقسم، وكذلك الانتهاء من أعمال رفع كفاءة التعقيم المركزي بالمستشفي ووضع مسارات صحيحة حسب أكواد مكافحة العدوى بواسطة الإدارة الهندسية بالمديرية.

كما تم العمل ضمن أعمال التطوير علي تركيب جهاز تعقيم جديد بسعة 4000 لتر و بدأ العمل به مما يعد طفره في التعقيم المركزي بالمستشفي، ومن المقرر افتتاح أعمال التطوير التى تمت بالمستشفى قريبا بحضور قيادات وزارة الصحة ومحافظ القاهرة والاتحاد الأوروبي.

يأتى ذلك تحت رعاية واشراف الدكتور محمد شوقي رئيس قطاع الصحة ومدير مدير الشؤون الصحية بالقاهرة، والدكتور عربي محمد مدير إدارة المستشفيات بالقاهرة، والدكتور طارق العريني مدير مستشفى عين شمس العام، ويأتي ذلك ضمن الارتقاء برفع مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين بالمنظومة الصحية وتقديم مستوى خدمة على اعلي مستوي فى رعاية المرضى.