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ضياء رشوان: الإفراج عن 450 شخصا حتى الآن وربما يكون لدينا أخبار سارة فى العيد.. صور

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القاهرة - سامية سيد - قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إنه حتى الآن تم الإفراج عن مجموعات من المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم بأحكام باتة بقرارات رئيس جمهورية، حيث إن أكثر من 450 شخصا تم الإفراج عنهم حتى الآن.

وأضاف المنسق العام للحوار الوطني، خلال مؤتمر صحفى: "هذا ليس كاف، وكل أعضاء مجلس الأمناء يطالبون القضاء المصرى العادل الممثل في النيابة العامة والدوائر القضائية باتخاذ كل ما يلزم بإنهاء الحبس الاحتياطى لمن لم يسل دما أو يقترف جرما جنائيا وهذا ليس مطلب من أحزاب ولكن مطلب قانونى".

وتابع المنسق العام للحوار الوطنى، أن "الرئيس عبد الفتاح السيسى يتكرم بإصدار قرارات العفو الرئاسي، ودورنا تحفيز هذا الأمر كمجلس للأمناء، والأيام قليلة القادمة وبمناسبة الأعياد القادمة ربما يكون لدينا أخبار أكثر من سارة في هذا المجال، ولدينا تواصل كبير مع المصريين بالخارج".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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