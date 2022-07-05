شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: مجلس أمناء الحوار الوطنى حظى بموافقة الأغلبية الساحقة من المشاركين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ضياء رشوان، منسق عام الحوار الوطنى، أن إدارة الجلسة الأولى كانت مثالا حيا لما يمكن أن يكون عليه أى حوار وطنى مسئول.

وأضاف منسق عام الحوار الوطنى، خلال مؤتمر صحفى، أن الوثيقة الأولى تمت بتوافق كامل وتضمنت 19 مادة وهى لائحة منظمة لكل عمل الحوار، موضحًا أن الحوار أسفر عن إصدار اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء، تمهيدا لنشرها على الموقع الخاص بالحوار الوطنى.

وقال رشوان: تشكيل مجلس الأمناء حظي بموافقة الأغلبية الساحقة للقوى الحزبية والمهنية والنقابية في مصر.