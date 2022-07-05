أخبار مصر

الحوار الوطنى ينطلق نحو "الجمهورية الجديدة".. غدا بـ"الخليج 365"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الحوار الوطنى ينطلق نحو "الجمهورية الجديدة".. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، الحوار الوطنى ينطلق نحو "الجمهورية الجديدة".. الأمانة الفنية تعرض محاور الحوار.. وتؤكد: تلقينا نحو 100 ألف استمارة تسجيل.. ضياء رشوان: الحوار هدفه إعادة اللحمة لتحالف 30 يونيو.. لن نستبعد إلا من خرب ومارس العنف.. وجميع الجلسات ستكون علنية.. رشا راغب: الأكاديمية الوطنية للتدريب ستكون على مسافة واحدة من الجميع.. جودة عبدالخالق: كل من روج للزج بالدين فى السياسة يجب استبعاده من الحوار.

 

واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا..

ـ الحوار الوطنى ينطلق نحو "الجمهورية الجديدة".. الأمانة الفنية تعرض محاور الحوار.. وتؤكد: تلقينا نحو 100 ألف استمارة تسجيل.. ضياء رشوان: الحوار هدفه إعادة اللحمة لتحالف 30 يونيو.. لن نستبعد إلا من خرب ومارس العنف.. وجميع الجلسات ستكون علنية.. رشا راغب: الأكاديمية الوطنية للتدريب ستكون على مسافة واحدة من الجميع.. جودة عبدالخالق: كل من روج للزج بالدين فى السياسة يجب استبعاده من الحوار

ـ الرئيس السيسى يستقبل وزير الصناعة الإماراتى ويرحب بزيادة الاستثمارات الإماراتية بمصر.. سلطان الجابر: المناخ الاستثمارى الجاذب فى القاهرة يوفر فرصا للاستثمارات الأجنبية بالمنطقة

ـ مجلس النواب يعلن فض دور الانعقاد الثانى.. حنفى جبالى: المجلس مارس مهامه الرقابية على أكمل وجه دون أى محاباة.. وأنجزنا 184 مشروع قانون و51 اتفاقية دولية

ـ توريد القمح المحلى من المزارعين يرفع المخزون الاستراتيجى لـ5.6 أشهر.. استمرار صرف حوافز للتشجيع على التوريد

ـ طلاب «علمى » يؤدون امتحان «الديناميكا» دون مشكلات.. رصد 4 حالات غش.. والتحفظ على تليفونات محمولة داخل اللجان

 

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا