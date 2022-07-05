شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يؤكد على أهمية رفع الوعى فى ظل التحديات المواجهة للعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، مفهوم الوعى من وجهة النظر الاقتصادية، قائلا: "فى ظل ما يعانيه العالم من أزمات تعاظم مفهوم الأمن الغذائى، ما يتطلب رفع الوعى بالتحديات وحجم الإنجاز الذى حققته الدولة فى هذا القطاع المهم، كما أنه من المهم الحفاظ على الإنجازات فى التحديات يفرض على الجميع".

وأوضح وزير الزراعة، أن مصر هى الدولة الوحيدة التى تستصلح الأراضى الصحراوية وتنفق عليها مليارات الجنيهات بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتا إلى أن هناك كثير من الدول تعجز عن توفير المواد الغذائية لمواطنيها، مشيرا إلى أن قطاع الزراعة يواجه مجموعة من التحديات، منها محدودية الأرض الزراعية، وتحد آخر فى الموارد المائية، إلى جانب التفتت الزراعى، والزيادة السكانية، والتغيرات المناخية.

جاء ذلك خلال أولى جلسات الاستطلاع والمواجهة التى تعقدها لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، تحت عنوان "الوعى هو ملاذ الأمان ورسم مستقبل الأوطان"، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة تضامن النواب، وبحضور وزراء التخطيط والتضامن والتموين والأوقاف والشباب والرياضة، وبحضور ممثلين من وزارة العدل والتربية والتعليم والثقافة والموارد المائية والري والاتصالات والبيئة والتعليم العالى والمجلس القومى الأشخاص ذوى الاعاقة والمجلس القومى للمرأة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للاعلام والهيئة الوطنية للصحافة.

وأكد "القصير"، على أهمية تعزيز ورفع الوعى بمواجهة تلك التحديات، قائلا: "يجب أن يدرك الجميع أن التعدى على الأراضى الزراعية أمر خطير، ونصيب الفرد من الأرض الزراعية أصبح 2 قيراط"، مشيرا إلى أن مصر تصدر 350 منتج للأسواق العالمية ولا يوجد أى قيود على الصادرات الزراعية، ومن حين لآخر تنتشر شائعات عن المنتجات الزراعية المصرية وأساليب الرى، مطالبا بضرورة التوقف عن إطلاق تلك الشائعات الخطيرة التى تؤثر على الدولة المصرية.

وقال القصير إن مصر تتبني مفهوم الاكتفاء الذاتي النسبي باستغلال الميزة النسبية لموقع ومناخ مصر فى انتاج وتصدير حاصلات زراعية عالية القيمة الاقتصادية ، كمان ان هذا المفهوم تتبناه تقريبا معظم الدول على مستوى العالم لما له من ميزة كبيرة فى تعظيم حركة التجارة الدولية وتعظيم التنافسية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية.