شكرا لقرائتكم خبر عن بعد استقالته.. وزير الصحة البريطانى لجونسون: الأمور لن تتغير تحت قيادتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الصحة البريطانى ساجد جاويد استقالته احتجاجا على قيادة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون لحزب المحافظين، حيث قال وزير الصحة البريطاني في رسالة استقالته لرئيس الوزراء البريطاني: من الواضح أن الأمور لن تتغير تحت قيادتك

من جانبه، قال وزير المالية البريطاني ريتشى سوناك لبوريس جونسون: من الواضح أن لدينا وجهات نظر اقتصادية مختلفة بشكل جذري.

وأضاف وزير المالية البريطاني المستقيل: المعايير التي أناضل من أجلها تستحق الاستقالة.

وقالت السلطات البريطانية، إن استقالة وزيري المال والصحة بسبب الفضائح التي تلاحق بوريس جونسون .

وفى وقت سابق، أكدت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل استقالة وزير المالية البريطاني ريتشي سوناك، وكذلك وزير الصحة البريطانى ساجد جاويد.