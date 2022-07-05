شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: 10أغسطس آخر موعد لتلقى طلبات طلاب الثانوية العامة لتأجيل الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على الإدارات التعليمية بأن آخر موعد لتلقي المستندات الخاصة بطلاب الصف الثالث الثانوي العام لتأجيل امتحانات الدور الأول إلى الدور الثانى بالدرجات الفعلية للطلاب المتغيبين عن الدور الأول لظروف مرضية قهرية أو الذين أصيبوا أثناء أداء الامتحان هو 10 / 8 / 2022.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 ألف و992 طالب وطالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أى أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات"، موضحة أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدة ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.