شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تواصل أنشطتها في الجامعات والمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدنى والمشاركة فى رفع معدلات الأداء للأجهزة التنفيذية بجميع محافظات الجمهورية، نفذت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى عدد من الأنشطة والفعاليات خلال شهر يونيه الماضى .

ونظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى مشروع التدريب العملى المشترك لإدارة الأزمات والكوارث بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية لمحافظتى جنوب سيناء وكفر الشيخ , وتضمن التدريب عرض تقارير مديري الأجهزة التنفيذية المختلفة بالمحافظات للوقوف على مدى جاهزيتها وإستعدادتها لمواجهة المواقف الطارئة وذلك من خلال فرض بعض السيناريوهات المحتمل حدوثها ومواجهتها , كما تم المرور على إصطفاف للمعدات والمركبات الخاصة بالمحافظات ومعسكر إيواء عاجل ومستشفى العزل الميدانى للتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها , بالإضافة لتنفيذ بيان عملى لأنسب أسلوب لنجدة هدف حيوى أظهر مدى جاهزيتها فى مجابهة المواقف الطارئة بالإشتراك مع الحماية المدنية والإسعاف , وفى نهاية المشاريع تم تكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة فى سبيل رفعة مصرنا الغالية .

وحرصاً من القوات المسلحة على توعية فئات المجتمع بالطفرة الهائلة فى مجال التنمية الشاملة وما تقوم به الدولة من تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية العملاقة، نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى عدد من الزيارات للعاملين بالوزارات والمديريات وطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس إلى عدد من الوحدات العسكرية لتوضيح دور القوات المسلحة فى حماية الوطن وصون مقدساته , بالإضافة إلى زيارة عدد من المشروعات القومية لمتابعة

ما يتم إنجازه على أرض الواقع من مشروعات تنفذها الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى .

وفى إطار تنمية روح الولاء والإنتماء لطلاب الجامعات والعاملين بالمحافظات نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة معسكر معايشة لفرق الطلائع الكشفية التابعة للوزارة بالمعهد الصحى للقوات المسلحة للإناث بهدف تنمية المهارات المختلفة للشباب والنهوض بالإنضباط الذاتى لديهم , كما نفذت زيارة لمصابى العمليات الحربية بمستشفى القوات المسلحة بالمعادى بحضور قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ووفد من طلاب جامعة القاهرة وذلك تقديراً لما قدمه مصابى العمليات الحربية من تضحيات فى سبيل وطنهم الغالى.

وفى سياق متصل وقعت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى مذكرة تفاهم مع جامعة الجلالة لتدريس مادة التربية العسكرية لطلبة الجامعة وذلك للارتقاء بمستوى الطلاب والنهوض بالإنضباط العسكرى لديهم ورفع روح الولاء والإنتماء لدى الشباب الجامعى .