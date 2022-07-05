شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العظيم حماد: الحركة المدنية لم ولن تدعو الإخوان للمشاركة فى الحوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى عبد العظيم حماد، عضو مجلس أمناء، إن الحركة المدنية الديمقراطية تؤكد أن تشكيل أمانة الحوار الوطنى قد استوفى إلى حد مُرضٍ ما أُتفق عليه، وحقق توازنا من الضرورى ومطلوب بين ممثلى السلطات والمعارضة.

وأكد عبد العظيم حماد أن ممثلى الحركة المدنية فى أمانة الحوار الوطنى يعلنون التزامهم بمواقف الحركة وتوجهاتها، وأن الاجتماع الذى دعا إليه ضياء رشوان - منسق الحوار الوطني للأمانة العامة للحوار، هو جزء من الخطوات التمهيدية للبدء فى الحوار، حيث من المقرر أن يعنى هذا الاجتماع بمناقشة اختصاصات الأمانة وطريقة وآليات عملها، وهى أمور من المهم الاتفاق والتوافق عليها قبل بدء الحوار.

وتابع :" نحن في انتظار ما سيسفر عنه اجتماع الأمانة العامة بخصوص تحديد صلاحياتها، والاتفاق على آليات الحوار، وكذا نحن في انتظار الإفراج عن المحبوسين في قضايا الرأي، ليشاركوا في جلسات الحوار، مع بدايتها رسميا بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وأخيرا تؤكد الحركة المدنية التي تأسست من أجل بناء دولة ديموقراطية مدنية حديثة، أنها لم ولن تدعو جماعة الإخوان للمشاركة في الحوار السياسي الذي تمت الدعوة له في افطار الاسرة المصرية، فى انتظار الافراج عن المحبوسين ليشاركوا فى جلسات الحوار، لم ولن ندعو اى جماعة تستخدم العنف و لا تحترم دستور 2014 وشرعية الوضع السياسى".

انطلقت منذ قليل، أعمال وفعاليات الحوار الوطنى، بعقد الجلسة الأولى لمجلس الأمناء الذى يعكس تشكيله القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة في الحوار.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمناء مؤتمر صحفى لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، عقب انتهاء اجتماعه، لإعلان ما تم فيه.