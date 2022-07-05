شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب فى كلمة فض دور الانعقاد: ما أنجزناه من قوانين محل فخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، انه بذل خلال دور الانعقاد الثانى جهده ليكون الحوار تحت هذه القبة حراً وموضوعياً ومتوازنا، وتابع: "وألا ننكر على أحد رأياً وألا نخرج عن التقاليد البرلمانية السليمة التى تعرفها الديمقراطية ولا تقوم إلا بها".

وقال جبالى، خلال كلمته بمناسبة فض دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الثانى بالجلسة العامة اليوم: ونحن ننتهى من دور الانعقاد العادى الثانى للفصل التشريعى الثانى، نختتم مرحلة مهمة من مراحل العمل الوطنى، قطعنا فيها خطوات واسعة بالتعاون مع الحكومة فى مرحلة البناء والتنمية التى تمر بها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمواكبة ما تنتهجه الدولة من مساع جادة وخطى حثيثة نلمسها جميعاً لبناء الجمهورية الجديدة بشكل يوفر حياة كريمة آمنة للمواطن المصري.

واضاف، أن ما أنجزناه من مشروعات قوانين خلال هذا الدور محل فخرنا جميعاً، لما له من مردود مباشر على الفرد والمجتمع، ولكن هذا جزء من كل، فعلينا التزامات كثيرة، نتطلع إلى إنهائها خلال أدوار الانعقاد القادمة بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

وتابع: قدمت اللجان النوعية جميعاً خلال هذا الدور نموذجاً مشرفاً للعمل البرلمانى، كل اللجان حقيقة قامت بدورها من خلال ممارسة مهامها التشريعية بكل موضوعية، فبعض القوانين أعيد كتابتها فى اللجان من جديد لتتماشى مع أحكام الدستور ولإخراجها في أدق الصياغات التشريعية بعد التنسيق مع الحكومة

واشار إلى أن اللجان النوعية مارست مهامها الرقابية على أكمل وجه ودون أي محاباة لأحد سوى مصلحة الوطن والمواطن، ووضعت مع الحكومة مقترحات حلول للعديد من الموضوعات التي تهم المواطنين، وما زال ينتظرها العديد من الموضوعات والقوانين الهامة في الأدوار القادمة بمشيئة الله.

وأكد أن المجلس استطاع متابعة الأحداث السياسية التى تجرى فى منطقتنا العربية، وعلى الساحة الدولية بصفة عامة، وفي مقدمتها مشكلات الإرهاب والهجرة غير الشرعية، والتواصل مع البرلمانات العربية الشقيقة، وكان صوت مجلسكم مسموعاً ومؤثراً فى كافة المحافل الدولية انطلاقاً من مكانة مصر ودورها المحوري بين الأمم.

وقال رئيس النواب، إن ما يقوم به هذا المجلس من أعمال يأتى فى إطار حرصكم على أداء مسئوليتكم تجاه الوطن، فالدولة المصرية استطاعت بفضل أبنائها وقيادتها السياسية الحكيمة، المرور من العديد من الصعاب، وهي الآن أمام تحدٍّ كبير لتداعيات أزمة اقتصادية عالمية، أثرت في العالم كله، وتأثرت بها مصر وهي في مرحلة البناء، لذا يجب علينا جميعاً استكمال ما بدأناه في النهوض بالوطن، ودعم قيادته لتخطي هذه الأزمات، والتركيز على الحلول المتاحة للحد من تداعيات الأزمات العالمية.

واختتم كلمته:" لقد عملت قدر جهدي خلال هذا الدور أن يكون الحوار تحت هذه القبة حراً وموضوعياً ومتوازنا وألا ننكر على أحد رأياً وألا نخرج عن التقاليد البرلمانية السليمة التي تعرفها الديمقراطية ولا تقوم إلا بها".