شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس المشاركة الأول بين مصر والمملكة المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل الجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس المشاركة الأول بين مصر والمملكة المتحدة برئاسة وزير الخارجية سامح شكري ونظيرته الإنجليزية الوزيرة ليز تراس، وذلك لتناول كافة أوجه التعاون الثنائي، وكذلك القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك

كان الوزير شكرى قد التقي، الثلاثاء، وزيرة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة ليز تراس، لتناول تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة المتحدة، وذلك قُبيل تدشين اجتماع مجلس المشاركة الأول بين البلدين، بحسب ما نقله المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر "تويتر".

وتوجَه وزير الخارجية ، أول امس الأحد، إلى لندن لتدشين مجلس المشاركة الأول بين مصر والمملكة المتحدة، وذلك برئاسة مشتركة بين الوزير شكرى ووزيرة الشئون الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية "ليز تراس"، حيث ستشهد أعمال المجلس مشاورات سياسية بين الجانبين ومناقشة الموضوعات الاقتصادية والتجارية بمشاركة وزيرة السياسة التجارية البريطانية "بينى موردنت"، وذلك فى ظل العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.

وصرح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن تدشين مجلس المشاركة إنما يأتى فى ظل تعزيز التعاون بين مصر والمملكة المتحدة فى شتى المجالات، وأضاف السفير حافظ، أن الوزير شكرى سيعقد عدة لقاءات ثنائية خلال الزيارة فى إطار تعزيز التشاور بين الجانبين.