شكرا لقرائتكم خبر عن الأمانة الفنية للحوار الوطنى: القاهرة الأعلى مشاركة فى إرسال المقترحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن أبرز القضايا التي وصلت لهم من مكاتبات ومراسلات في المحور السياسي: الأحزاب السياسية، حقوق الإنسان، قضايا المحليات، والإصلاح التشريعي، والأمن القومي والسياسة الخارجية، مؤكدا أن لكل بند قضايا فرعية ستكون محل عرض مُفصل على أعضاء مجلس الأمناء.

وأضاف رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن محافظة القاهرة هى الأعلى مشاركة من المواطنين في إرسال مقترحات، وطلبات مشاركة في الحوار الوطنى، وأنه لا توجد محافظة واحدة لم تشارك، وأن كافة المحافظات طلبت المشاركة.

وعرض المستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، بعض جهود الأمانة الفنية خلال الفترة الماضية، والخريطة الزمنية للحوار الوطني منذ بداية إطلاقه.

انطلقت منذ قليل، أعمال وفعاليات الحوار الوطنى، بعقد الجلسة الأولى لمجلس الأمناء الذى يعكس تشكيله القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة في الحوار.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمناء مؤتمرا صحفيا لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، عقب انتهاء اجتماعه، لإعلان ما تم فيه.

كان ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، دعا أعضاء مجلس الأمناء، لعقد جلسته الأولى في تمام الساعة 1 ظهراً، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك وفاءً بما سبق إعلانه بأن أولى جلسات الحوار الوطنى ستبدأ الأسبوع الأول من شهر يوليو.

وقال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، إن انعقاد مجلس الأمناء هو البداية الرسمية لأعمال وفعاليات الحوار الوطنى، والتى سينظر مجلس الأمناء خلال جلسته الأولى فى تفاصيلها ومواعيدها ويتخذ القرارات اللازمة بشأنها، ويعلنها للرأى العام ليتيح له التفاعل مع الحوار والمشاركة فيه بمختلف الوسائل المباشرة والإلكترونية.

وأعلن المنسق العام للحوار الوطنى، أنه تأكيداً لحق الرأى العام فى المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، سيتم عقد مؤتمر صحفى لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، عقب انتهاء اجتماع مجلس الأمناء، لإعلان ما تم فيه، وأن هذا الحق فى المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة سيكون مكفولاً للرأى العام طوال مجريات وفعاليات الحوار.