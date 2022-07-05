شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تكثيف حملات التفتيش على المنشآت الغذائية والمجازر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان تكثيف حملات التفتيش التى شنتها الإدارة العامة للرقابة على الأغذية بالمنشآت الغذائية فى جميع محافظات الجمهورية، بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك .

وأضافت وزارة الصحة والسكان، اتخاذ كافة الإجراءات، للتأكد من مطابقة الأغذية للمواصفات القياسية، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، حرصًا على سلامة المواطنين، بالإضافة إلى الالتزام بالاشتراطات الخاصة بنقل اللحوم من المجازر إلى محلات الجزارة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

يذكر أن خطة التأمين الطبي تشمل تدعيم الحجر الصحي بالقوى البشرية، وتكثيف المرور المركزي وتدريب العاملين على إجراءات الحجر الصحي خلال موسم الحج، والتأكد من تطبيق كافة إجراءات مكافحة العدوى، مع إلزام رحلات الطيران القادمة من جدة.