شكرا لقرائتكم خبر عن "معلومات الوزراء" يستقبل وفداً رفيع المستوى من دولة السودان الشقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكتسب العلاقات المصرية - السودانية، أهمية خاصة، وذلك في ظل ما تتميز به تلك العلاقة من خصوصية والتى تأتى استمراراً لمسيرة العلاقات الوثيقة والمتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وما يجمعهما من روابط أخوية تاريخية ومصير ومستقبل واحد.

وفي هذا الإطار، استقبل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء 5 يوليو، وفداً رفيع المستوى من دولة السودان الشقيقة، وذلك بالمقر الرئيسي لمركز المعلومات.

تأتى هذه الزيارة فى إطار الدور المحورى فكرياً وبحثياً، والذى يضطلع به مركز المعلومات، باعتباره مركز فكر الحكومة المصرية، والذى يشهد ترسيخاً لعهدًا جديدًا، تميَّز خلاله في كثير من المجالات التى أكدت دوره الرائد في منظومة دعم متخذ القرار والإتاحة المعلوماتية، والتواصل المجتمعي مع المؤسسات والجهات المختلفة على الصعيدين المحلي والدولي.

هذا وقد شهدت الزيارة اطلاع الوفد السوداني الشقيق على عرض تقديمي كامل عن رؤية مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وأهدافه الاستراتيجية، ومحاور عمله الرئيسية، وأهم الإدارات والوحدات والمراكز واللجان التابعة له ومجالات عملها، والإمكانيات والخبرات التى يتمتع بها في مجالات دعم القرار، وكذلك أحدث أنشطته وإصداراته المختلفة ودوره في منظومة دعم متخذ القرار في مصر.

كما قام الوفد، بجولة تعريفية داخل المركز تفقد خلالها كياناته وقطاعاته المختلفة، بدأت بزيارة مكتبة المركز للتعرف على أحدث المقتنيات بداخلها والخدمات التي تقدمها، وكذلك أنشطتها في مجال تنمية الكوادر البشرية المتخصصة وشباب الخريجين في مجال المكتبات ودعم البحوث، ودورها في تقديم الخدمات الاستشارية لتطوير المكتبات المصرية باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وكذلك دورها في إثراء البنية المعلوماتية وإتاحتها لمجتمع المستفيدين.

كما تفقد الوفد أيضاً مركز استطلاعات وبحوث الرأي العام بالمركز، والذي أنشئ عام 2003، حيث يقوم المركز بقياس ودراسة اتجاهات المواطنين نحو مختلف الأوضاع والقضايا المطروحة على الساحة الداخلية، للتوجه بها إلى متخذ القرار للاستعانة بهذه الاتجاهات في اتخاذ القرارات الصحيحة، والاسترشاد بها في إعداد الخطط والسياسات المختلفة، كما يهتم مركز استطلاع الرأي أيضاً بقياس اهتمامات الرأى العام من أجل التعرف على القضايا ذات الأولوية التي يجدّر وضعها على قائمة اهتمامات متخذي القرار.

واختتم الوفد جولته بزيارة المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، واطلع خلالها على أبرز أنشطته وأعماله المختلفة، والذي يختص بعدد من المهام أبرزها تحقيق التواصل الفعال بين الحكومة وبين وسائل الإعلام المختلفة بهدف توضيح ‏الحقائق للرأي العام، ودحض الشائعات حول مختلف القضايا والموضوعات في إطار ‏من الشفافية والمصداقية، فضلاً عن تسويق أنشطة الحكومة للمواطن المصرى بشكل إعلامى مبسط وشامل، وكذلك توضيح جهود الحكومة لحل مشكلات المواطنين، وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطن المصري.

وفي نهاية الزيارة، وبعد استماعه لعرض تفصيلي شامل عن أدوار ومهام مركز المعلومات المتعددة، فقد أشاد الوفد السوداني بدور المركز في دعم متخذ القرار في مصر وما يقوم به من أعمال ومهام في مختلف المجالات لدعم جهود التنمية بالدولة المصرية على كافة المستويات.

جدير بالذكر، أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والذي يعد مركز فكر الحكومة المصرية، تتمثل مهمته فى دعم اتخاذ القرار في قضايا التنمية الشاملة، والتفاعل مع القضايا المجتمعية التي من شأنها التأثير على مسيرة الأداء التنموي، وتبني رؤية طموحة لمصر، من خلال آليات عمل ترتكز على منهجيات علمية رصينة وشراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية، بما يخدم عملية صنع القرار التنموى، ورسم السياسات العامة للدولة.