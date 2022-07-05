شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان يعلن رفع الجلسة الأولى لمجلس أمناء الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، رفع الجلسة الأولى لمجلس أمناء الحوار الوطنى.

وقال رشوان، إن كل ما قيل في الجلسة الأولى من المهم أن يصل للرأي العام، مشيرا إلى أن إذاعة وإعلان الرأى العام بجلسات الحوار من عدمه سيتم حسمها خلال الجلسة المقبلة لمجلس الأمناء من خلال اللائحة، مشددا على أنه لا يوجد سقف للحوار الوطني سوى الدستور والقانون.

ومن المقرر، أن يعقد مجلس الأمناء مؤتمر صحفى لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، عقب انتهاء اجتماعه، لإعلان ما تم فيه.

كان ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، دعا أعضاء مجلس الأمناء، لعقد جلسته الأولى في تمام الساعة 1 ظهراً، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك وفاءً بما سبق إعلانه بأن أولى جلسات الحوار الوطنى ستبدأ الأسبوع الأول من شهر يوليو.

وقال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، إن انعقاد مجلس الأمناء هو البداية الرسمية لأعمال وفعاليات الحوار الوطنى، والتى سينظر مجلس الأمناء خلال جلسته الأولى فى تفاصيلها ومواعيدها ويتخذ القرارات اللازمة بشأنها، ويعلنها للرأى العام ليتيح له التفاعل مع الحوار والمشاركة فيه بمختلف الوسائل المباشرة والإلكترونية.

وأعلن المنسق العام للحوار الوطنى، أنه تأكيداً لحق الرأى العام فى المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، سيتم عقد مؤتمر صحفى لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، عقب انتهاء اجتماع مجلس الأمناء، لإعلان ما تم فيه، وأن هذا الحق فى المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة سيكون مكفولاً للرأى العام طوال مجريات وفعاليات الحوار.