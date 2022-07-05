شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: البعثة الطبية للحج وفرت 11 عيادة بمكة و3 بالمدينة لخدمة الحجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن البعثة الطبية للحج بالسعودية وفرت 11 عيادة متنقلة بمدينة مكة، و3 عيادات بالمدينة المنورة مشيرا إلى أنه تم تقديم التوعية الصحية للحجاج المصريين لتجنب الأمراض المعدية.

قال أن البعثة الطبية للحج تقوم بإعداد حقائب تحوى مطويات إرشادية ، بالإضافة إلى الأدوية التى قد يحتاجها الحجاج ، لتوزيعها على الحجاج المصريين خلال فترة التواجد بالمشاعر المقدسة.

وتابع أن فرق البعثة الطبية، تواصل مرورها الدورى على مقرات إقامة الحجاج المصريين، بفنادق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، مع تنظيم ندوات يومية لتوعية الحجاج بالإجراءات الواجب إتخاذها لحماية أنفسهم من الأمراض، وتوزيع الكمامات ،للحفاظ على سلامتهم خلال أداء المناسك، وحتى عودتهم إلى الأراضى المصرية.

يذكر أن البعثة الطبية للحج قد خصصت أربعة أرقام تليفونية لسهولة التواصل مع البعثة الطبية فى الأراضى المقدسة، وهى: 0565649245 – 0562391389 – 0547837038 – 0562392091.