شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: توافر مخزون استراتيجي من الأمصال والطعوم الوقائية والعلاجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان توافر مخزون استراتيجي من الأمصال والطعوم الوقائية والعلاجية ولقاح فيروس كورونا بالغرف الوقائية، بمديريات الشؤون الصحية بجميع المحافظات، بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الوقائية للمسافرين والقادمين، بمنافذ الحجر الصحي (البرية، البحرية، الجوية) حفاظًا على المناعة المجتمعية، إلى جانب سحب عينات من الأغذية والمشروبات والعصائر وتحليلها للتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي.

وأشار إلى أن خطة التأمين الطبي تشمل تدعيم الحجر الصحي بالقوى البشرية، وتكثيف المرور المركزي وتدريب العاملين على إجراءات الحجر الصحي خلال موسم الحج، والتأكد من تطبيق كافة إجراءات مكافحة العدوى، مع إلزام رحلات الطيران القادمة من جدة، باتباع الإجراءات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، لرش الطائرات، مع التأكد من تطبيق إجراءات الحجر الصحي على جميع الحجاج العائدين بصالات المطار.