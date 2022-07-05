شكرا لقرائتكم خبر عن مد ساعات التأخير خارج مدن البعوث للطلبة الوافدين بمناسبة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر العميد محمود صبيحة ،رئيس قطاع مدن البعوث للطلبة الوافدين بالأزهر الشريف، قرارا بمد ساعات غلق أبواب المدينة لتصبح للطلاب حتي الساعة 12 ليلا، وللطالبات حتي الساعة 9 مساء، علي أن يتم إخطار إدارة المدينة فى حالة التأخر عن المواعيد المعلنة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك .

كما أصدر رئيس قطاع مدن البعوث، قرارا بأنه عند ذهاب الطلاب إلى مستشفيات "البعوث- الحسين- سيد جلال- الزهراء"، عدم دفع أي رسوم للكشف أو أي إجراء آخر، حيث إن إدارة المدن متكفلة بكل المصروفات مع ضرورة مرافقة أحد المختصين من المدن مع الحالة حتى يتم التسهيل عليها.

وكان قد أصدر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قرار رقم 30 أ لعام 2022، بتكليف العميد محمود عبدالعظيم صبيحة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين والمدن والإعاشة، بتسيير أعمال رئيس قطاع مدن البعوث الإسلامية.

وتقدم جميع العاملين بمدينة البعوث الإسلامية والطلاب الوافدين بالشكر والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف على تكليف العميد محمود عبدالعظيم صبيحة القيام بتسيير أعمال رئاسة قطاع مدن البعوث الإسلامية.







